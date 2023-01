Goede voornemens Hellendoorn politiek: Gemeente bestuurbaar houden en meer daadkracht tonen

VIJF VRAGEN 125 jaar CJV Timotheüs in Enter: ‘Mooi om kinderen te zien genieten’

ENTER - Het Christelijke Jongeren Verbond (CJV) Timotheüs Enter bestaat 125 jaar. De vereniging organiseert wekelijks activiteiten voor 130 kinderen uit het dorp. Voorzitter Noëlle Langenhof is trots dat de vereniging 125 jaar later nog steeds actief is.

12 januari