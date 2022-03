Groen, groen, groen. Of hoe de natuur in de Reggestreek ons aan het hart gaat

nieuwsupdateHet was een weekje met van alles wat. Veel dingen die met de natuur en onze leefomgeving te maken hebben. En, de komst van Oekraïners. De oorlog zo dicht bij huis zorgt voor een meer ingetogen viering van de bevrijding. In de Reggestreek schakelen ze een flinke tand terug. Dit keer in de regio geen uitbundige optocht van oude legervoertuigen en ander historisch oorlogstuig door de straten. De kans is klein dat je daar de net gevluchte Oekraïners een plezier mee doet.

Ruim je eigen rommel toch eens op

Op de heide in Zuna werd een weekeinde terug rommel geprikt. De vangst is altijd weer verbijsterend groot. Geen weldenkend mens snapt hoe je bij op- en afritten, langs een fietspad of midden op de heide rotzooi neer kunt smijten. Toch ligt het er. De smeerkezen en onverschillige afvaldumpers verdienen de wereld niet. Niet dat die uitspraak iets helpt, maar je moet je hart af en toe toch eens luchten.

Uitkijktoren in de Rijssense natuur mag er komen, nu de centen nog

Om beter zicht op de wereld te hebben, althans om een van de mooie stukjes, wil een groepje Rijssenaren een grote uitkijktoren bouwen langs de A1. Niet dat dat asfaltlint nu een schoonheidsprijs verdient, maar de omliggende groene bossen en heidevelden rond Rijssen verdienen de aandacht natuurlijk wel. De toren moet uitzicht bieden op de Borkeld en de Friezenberg.

Over de toren - ontwerp nog onbekend - wordt al heel lang gepraat. Het gemeentebestuur is nu akkoord met het plan en doet er een schrale 5 mille per jaar bij voor het onderhoud. Nu alleen nog geld zien te vinden voor de toren zelf. De Rijssense ondernemers in bouw en staal boeren goed, dus wellicht kunnen die een mooie donatie doen. Wanneer de toren er staat en hoe hoog hij wordt, is onbekend.

Volledig scherm Tegels eruit en planten er in. De Roerganger in Enter doet mee. © Roerganger

Stenen eruit, planten er in

Ook natuur, maar dan op het maaiveld, is de Wierdense deelname aan het NK Tegelwippen. Een nogal merkwaardig neologisme dat ik liever vertaal met ‘steen eruit, plant er in’. Water moet meer lokaal wordt opgevangen als buffer voor droge tijden. Kortom, wip die vierkante kilometers aan betonnen terras- en stoeptegels uit de tuinen, steek de schop in de grond en poot planten. Mogelijk naakt dan het einde voor een van meest platgetreden uitvindingen aller tijden, de stoeptegel. Driekwart van alle trottoirs in Nederland ligt er vol mee. Dat kan wel wat minder in de tuinen.

Extra handhaver voor losbollende honden en smeerkezen

Dan is er nog de extra groene handhaver die het buitengebied in de Reggestreek in de gaten gaat houden. Landschap Overijssel stelt er eentje aan voor de eigen gebieden zoals het Wierdenseveld, en met wat extra geld van de jagersvereniging WBE West-Twente gaat die nu ook de rest van het groen in de gaten houden. Momenteel is amper amper toezicht, zo blijkt. Illegaal loslopende honden jagen het wild op en onwelkom gespuis struint in de nachtelijke uren op plekken waar ze niks te zoeken hebben. Al zou het toezicht maar een paar afvaldumpingen in het groen schelen, dan is het al mooi.

Wie heeft er nu windmolens nodig, de zon biedt energie genoeg

Om groen gaat het ook in Rijssen-Holten waar verschillende clubjes tegen windmolens nu samen nadenken hoe ze zonder die klapwiekende bonenstaken in het landschap de natuurdoelstellingen kunnen halen. Dat moet lukken zegt GroenDoen . Dat conglomeraat prijzenswaardige wereldredders zet vooral in op zonnepanelen. Onze zon brandt nog zeker vijf miljard jaar. Dat zou genoeg moeten zijn voor Rijssen-Holten. Volgend jaar doen ze de gemeente een voorstel.

Volledig scherm Opening van het watertappunt in het centrum van Nijverdal. Koel helder water voor noppes. © Lars Smook

Gratis water, topkwaliteit voor noppes

En dan nog iets over water. In Hellendoorn is een openbaar watertappunt gekomen. Vroeger had elk dorp wel ergens een pomp staan, maar die tijd is voorbij. En water uit de sloot drinken? Ik zou het niet doen, zeker nu er weer stront wordt uitgereden.

Gelukkig dus, is er nu een tappunt. Het is van Join the Pipe en is een initiatief van van stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn. Gratis water. En het is al zo goedkoop, het kost nog geen euro per 1000 liter. Superwater is in Nederland dus bijna voor niks. Dat mag ook wel eens worden gezegd. De kwaliteit van Nederlands kraanwater is van wereldklasse. Water in flesjes van de buurtsuper is niet alleen belachelijk duur, maar door het vervoer van verre en verpakking in plastic ook erg milieuonvriendelijk. Mooi dat de dorpspomp in Nijverdal weer terug is. Daar drink ik op. De tap staat in het plantsoen tussen het station en lunchroom Harlekijn aan de Grotestraat.

Paasvuren als vreugdevuren van de herwonnen vrijheid

Voor wie de natuur een warm hart toe draagt, moet in april maar even door de vingers kijken als het om de paasvuren gaat. Want die mogen weer. Dit keer zijn het tegelijk een soort vreugdevuren voor de herwonnen vrijheid op het virus. Op veel plekken staan de bouwers te trappelen om te beginnen. De natuurbelasting van paasvuren wordt door het RIVM in de gaten gehouden. Want hoewel mooi, is het wel een milieubelastende traditie. Hopen dat de wind de goede kant op waait.

Wat verder nog ter tafel kwam

Over de politiek en de gevolgen van de verkiezingen valt nu nog weinig te zeggen. De verkenners of hoe ze mogen heten zijn nu aan het praten en puzzelen hoe ze de wil van het volk in - althans voor vier jaar - een duurzame vorm kunnen persen. Volgt later dus.

Volledig scherm De rotonde Baron van Sternbachlaan/Helmkruidlaan. Het blijft een gevaarlijke punt. Na verschillende ongelukken is er nu opnieuw aandacht voor. © Jeffrey Scholman

En tot slot nog een verkeersbericht. Op de rotonde van de Helmkruidlaan-Baron van Sternbachlaan-Collenstaartweg moet u goed opletten. Daar gebeuren veel ongelukken. De gemeente gaat er weer naar kijken. Wat ze al tien jaar doen. Misschien komt er wel een fietstunnel. Die is al vaker voorgesteld.

Voor het overige, blijf gezond en tot volgende week.

Over Hans Brok, de verslaggever die je in vogelvlucht meeneemt in het nieuws van de week Hans Brok is verslaggever in de Reggestreek. Dat vormt samen met Almelo, Tubbergen en Twenterand Team Noord. Hans is een rasechte Twentenaar die woont in Almelo en die graag ‘plat mag proat’n’. Hij is getrouwd, opa, en doet dit werk al meer dan 25 jaar. Hij studeerde Journalistiek in Kampen, waarna hij op vrijwel alle redacties binnen de krant al zijn bijdrage leverde. De Reggestreek heeft met zijn prachtige natuur en afwisselende landschap een grote mate van eigenheid. Samen met de glinstering van de Regge, en de relaxte levensstijl van de inwoners is dit eeuwenoude gletsjerdal een attractief gebied om in te werken. Wie bijzondere nieuwtjes heeft, een opmerkelijke mening kwijt wil, of iets bijzonders heeft meegemaakt, kan zich melden via. h.brok@tubantia.nl. Volledig scherm Hans Brok © Carlo ter Ellen