Groen licht voor nieuwe Reggebrug in Kerkstraat in Nijverdal: ‘Gevalletje van wat moet, dat moet’

Drie bruggen

Uit onderzoek naar de staat van onderhoud van de drie bruggen in de Kerkstraat, Mozartlaan en Burgemeester H. Boersingel bleek dat de in 1968 aangelegde brug in de Kerkstraat in zeer slechte staat verkeert. De constructie is dermate aangetast, dat de brug begin juli uit voorzorg werd afgesloten voor vrachtverkeer zwaarder dan 15 ton. Snelle actie is gewenst, temeer daar de Kerkstraat een belangrijke verkeersader is die Nijverdal-Oost verbindt met het centrum en het westen van het dorp.