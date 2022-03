Heemschut wil dat huisjes Belcampo en broer Karel in Rijssense Veld monument worden

Over de mogelijke sloop van de ‘zommerhuuskes’, gelegen in een idyllische omgeving aan de Venegge in de bossen ten zuiden van Rijssen, ontstond begin dit jaar deining in de gemeenteraad en onder inwoners van het stadje. Vervolgens bleek dat de familie van Herman Schönfeld Wichers (Belcampo) die zijn huisje nog in gebruik heeft, niets wist van een eventuele afbraak. Nog opmerkelijker: het onderkomen was eerder tweemaal in brand gestoken door drugsverslaafden en daarna in steen heropgebouwd, met toestemming van de gemeente.