Help, de scheidsrechter 'sterft uit' in Twente en de Achterhoek: 'Ze hebben geen zin meer om de Kop van Jut te zijn’

Hoezo elke week de Kop van Jut? 5 redenen waarom het juist leuk is om scheids­rech­ter te zijn

20:29 EIBERGEN - Het is bij veel voetbalverenigingen in Twente en de Achterhoek elke week weer een opgave: genoeg scheidsrechters vinden voor de wedstrijden in het weekeinde. Het amateurvoetbal in Nederland komt structureel tussen de 1000 en 1500 arbiters tekort. De 14-jarige scheids Kay Meijer uit Eibergen snapt daar weinig van. Hij vindt een voetbalwedstrijd fluiten het mooiste dat er is en noemt vijf redenen waarom hij dat vindt.