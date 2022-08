Het ziet straks zwart van de mensen tijdens fietstocht De Boer Op in en om Wierden

5 vragen aanHOGE HEXEL - 2.000 tot 2.500 fietsers komen er jaarlijks op de fietstocht De Boer Op in Wierden en Rijssen af. Organisator Jenny de Wilde verwacht er dinsdag niet minder. Fietsliefhebbers kunnen niet wachten om bij boeren in de keuken te kunnen kijken.

Zo, dat zijn er veel.

„Ja, mooi hè? Tot twee jaar geleden vóór de coronacrisis hadden we jaarlijks 2.000 tot 2.500 deelnemers. Het is razend populair. We hebben een vaste groep liefhebbers die eigenlijk altijd meedoet en elk jaar sluiten er honderden toeristen aan. Alleen het weer kan nog roet in het eten gooien, maar mensen hebben er weer zin in na twee geannuleerde edities.”

Wat is De Boer Op ook alweer?

„De Boer Op is een fietstocht waarbij je een route langs allerlei boerenbedrijven fietst. Bij die bedrijven laten de boeren zien hoe ze werken. Zo zijn er melkveehouderijen, varkensboeren en pluimveebedrijven die de deuren openzetten. Dat doen we elke keer in een ander stuk van Wierden of Rijssen. Dit jaar loopt de fietsroute vooral rond Hoge Hexel en Wierden. Het startpunt is dinsdag bij manege De Vossenbos tussen 9.30 en 12.30 uur en daar kunnen deelnemers hun routeboekjes voor 5 euro kopen.”

Wat vinden de boeren daar zelf van?

„Die vinden dat tegenwoordig hartstikke mooi. Ze zien er het belang steeds meer van in. Toen ik in 1999 begon bij de organisatie was dat overigens lang niet altijd zo. Dan vonden ze het te druk of zagen ze er het nut niet van in. Nu laten ze graag zien hoe ze werken.”

Springt er een bedrijf uit?

„We verklappen nooit van tevoren wie er meedoen. Wel kan ik zeggen dat er een bedrijf deelneemt met een biovergister. Dat is nieuw voor ons. Lijkt me best bijzonder om te bekijken hoe een boerderij energie haalt uit mest. Zeker in deze tijden.”

Er staan geen boerenacties op stapel?

„Geen gecoördineerde in elk geval. Misschien dat je onderweg wel een omgekeerde vlag of een boerenzakdoek tegenkomt, maar van onze kant worden er geen demonstraties op poten gezet.”

Meer informatie te vinden op de website: fietstochtdeboerop.weebly.com