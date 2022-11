Hij komt, hij komt... Op deze plekken komt de Sint aan in Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten

SV Rijssen wil met videoanaly­se en Rijssense jongens omhoog: ‘Belang­rijk­ste is dat we maximaal presteren’

RIJSSEN - Waar het bij vierdedivisionist Excelsior’31 minder gaat dit seizoen, is het 3 kilometer verderop een stuk beter. SV Rijssen versloeg vorige week buurman Sportclub Rijssen (3-0), en deze zaterdag SVV’56: 4-0. De ploeg is nog ongeslagen en staat op de derde plaats in 4F. Trainer Bjorn Hodes heeft het er goed op de rit. „Ons belangrijkste doel is dat we altijd maximaal presteren.”

