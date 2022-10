Historische club bemoeit zich met instortende spookschuur in Hoge Hexel: ‘Sleep eigenaar voor de rechter’

HOGE HEXEL - Er moet snel iets gebeuren met de monumentale schuur aan de Hexelseweg in Hoge Hexel. Anders is het half ingestorte bouwwerk uit de 18e eeuw straks voorgoed verloren. ‘Ga een juridische procedure aan tegen de eigenaar die willens en wetens het Rijksmonument te gronde laat gaan’, schrijft de Historische Kring Wederden in een brandbrief aan de gemeente Wierden.

De stichting laat er in de noodkreet geen gras over groeien. De leden zijn het meer dan zat dat de Schaddenschöppe van het Hartgers elke dag een beetje meer uit elkaar valt. Het stoort de organisatie vooral dat er in tientallen jaren weinig tot niets aan onderhoud is gedaan, terwijl de eigenaar dat vanwege de rijksmonumentenstatus wel verplicht is.

De HKW meldt tegelijkertijd wel dat ze geen partij is in het verhaal, maar dat de stichting zich simpelweg grote zorgen maakt over de staat van Wierdense monumenten.

De eigenaar

De eigenaar is Jos Bloemendal, die in Wierden zijn Bouwburo runt. Hij kocht het monument in de jaren negentig, in de hoop er ooit een woning naast te kunnen bouwen. De oude schuur wilde hij opknappen en een andere functie geven.

Tot de dag van vandaag is hem dat niet gelukt, omdat hij er geen huis mag bouwen. Dat is vanwege de stankcirkel van het tegenover gelegen varkensbedrijf, waarin weinig tot geen ontwikkelingen plaats mogen hebben. En in de huidige tijd is een opknapbeurt van de schuur volgens Bloemendal geen optie, want de kosten zijn gigantisch. Ook verplaatsen is een lastig verhaal, aangezien de eigenaar nergens naartoe kan.

De monumentenstatus brengt eveneens allerlei beperkingen met zich mee.

Wat nu?

De bouwondernemer geeft in een reactie aan dat er op het moment nog geen uitsluitsel is over het lot van de spookschuur. Van de brief van de Historische Kring weet hij niets. „Maar het lijkt er wel op dat er een oplossing binnen handbereik is. Ik ben erover in gesprek met de gemeente. Dat gaat goed.”

Wat die oplossing is, wil hij niet zeggen. „We zijn er nog niet helemaal uit, dus dit lijkt me niet het goede moment om daar al dieper op in te gaan.”

Volgens Bloemendal is de half ingestorte schuur vooral een pijnlijk voorbeeld van de regelgeving in Nederland. „We hebben sommige zaken misschien wel te veel dichtgetimmerd met elkaar, waardoor je op een gegeven moment geen kant meer op kan. Dat is hier zeker het geval. Maar ik heb er vertrouwen in dat we eruit komen.”

Constructeur

De gemeente Wierden laat weten dat er inmiddels een constructiespecialist bij de schuur is langs geweest. De komst van die kenner werd in juni van dit jaar al aangekondigd.

De constructeur heeft het dak, de wanden en de constructie geïnspecteerd en zijn bevindingen in een rapportage bij de gemeente gemeld, bevestigt een woordvoerster. Als blijkt uit het rapport dat de constructie te slecht is om tot restauratie over te gaan, bestaat de kans dat de schuur alsnog gesloopt wordt.

Over de inhoud kan of wil Wierden geen uitspraken doen.