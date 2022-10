Hoe kun je jouw woning verduurzamen? Een voormalige Philips-directeur vertelt in Nijverdal hoe hij het deed

NIJVERDAL - Soms is de zoektocht naar een aansprekende gastspreker voor een thema-avond over duurzaamheid niet zo ingewikkeld. Zeker niet als een oud-Nijverdaller z’n woning verduurzaamt en daar nu lezingen over geeft. Vijf vragen aan Wilma Paalman van het Duurzaamheidscentrum.

En, wie is die bekende spreker?

„Het gaat om Paul van Schendel, die jarenlang directeur was van Philips Almelo. Hij woonde in Nijverdal aan de Beethovenlaan en is toen naar Almelo verhuisd, waar hij zijn hele woning heeft verduurzaamd. Hij deelt nu zijn praktijkverhaal met anderen.”

En wat is zijn boodschap?

„Dat bijna elke woning te verduurzamen is. Hij vertelt dinsdagavond in Het Centrum (19.30 uur) hoe mensen dat het beste kunnen aanpakken en waarmee ze onderweg rekening moeten houden. Maar het belangrijkste is dat ze het gewoon gaan doen.”

Jullie houden zaterdag ook nog een duurzaamheidsmarkt?

„Ja van 12.00 tot 16.00 uur op het Henri Dunantplein. Allerlei organisaties en bedrijven informeren bezoekers over alternatieve mogelijkheden. En we hebben ook nog twee bijzondere attracties naar Nijverdal weten te halen.”

Is een informatiestandje dan niet meer voldoende?

„Niet als je ook de jeugd echt bij het thema duurzaamheid wilt betrekken. Voor hen hebben we een escaperoom geregeld, waarin ze op missie worden gestuurd om de wereld in 2050 te redden van een klimaatramp. Verder is het Zone College uit Almelo, het voormalige AOC, hier aanwezig met haar Green Mobile Education Centre. In die trailer bevindt zich een bijzonder klaslokaal met simulatoren. De jongeren krijgen via een smartphone, tablet of speciale bril virtuele objecten te zien in de omgeving alsof ze er echt zijn. Voor iedereen een mooie kans om met deze nieuwe technieken kennis te maken.”

Verwacht je extra veel mensen op de duurzaamheidsmarkt nu de energieprijzen maar blijven stijgen?

„Absoluut, want de huidige energiecrisis treft mensen nu direct in de portemonnee en dat zet aan tot nadenken over verduurzaming. In het Duurzaamheidscentrum krijgen we ook steeds meer vragen hierover. Meestal gaat het om mensen die toch al nadachten over zonnepanelen op het dak of het huis beter wilden isoleren en dat komt nu in een stroomversnelling. Onze ervaring is ook dat het vaak niet bij één maatregel blijft. Als mensen zien dat het iets oplevert nemen ze ook vaak vervolgstappen. En dat is mooi meegenomen!”

