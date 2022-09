Holten in de wolken, want wat wordt die gedroomde uitkijktoren een partij hoog

Komt er een 50 meter hoge uitkijkto­ren boven op de Holterberg? Daar ziet het wel naar uit

HOLTEN - Het leek zeker vijf jaar stil, maar achter de schermen is stevig doorgewerkt aan de plannen voor een uitkijktoren van 50 meter hoog op de Holterberg. Een ideale locatie is er ook al. De hypermoderne toren met lift moet ergens in het Bos van Daantje Das uit de grond worden gestampt. Kosten? „Een miljoeneninvestering.”

22 september