Hugo, Elsbeth en Florian winnen het Junior Dictee in Rijssen, Hanneke, Robert en Erna het Groot Dictee

Nieuwe dienstrege­ling van Arriva: Extra trein tussen Almelo en Hardenberg

DAARLERVEEN/ALMELO - De nieuwe dienstregeling op de Vechtdallijnen Almelo-Hardenberg en Zwolle-Emmen gaat zondag in. Vervoerder Arriva laat weten dat in overleg met opdrachtgever provincie Overijssel de service aan de treinreizigers verder is uitgebreid. Meer treinen en betere aansluitingen.

8 december