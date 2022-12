Jaarwisseling gaat in Enter niet geruisloos voorbij: ‘Het feest is ooit begonnen in een weiland’

De feesten zijn georganiseerd door een groep Enterse jongeren tussen de 21 en 31 jaar. „Het is in 2014 ontstaan omdat er in de omgeving weinig te doen was tijdens de jaarwisseling. We hebben toen als jeugd de koppen bij elkaar gestoken en een feest voor zo'n twee honderd man georganiseerd in een weiland. De afgelopen jaren zijn we gegroeid en steeds professioneler geworden.”

Tweede avond

Inmiddels worden er twee feestavonden georganiseerd die beide duizend bezoekers trekken. Mees ten Broeke: „De eerste avond is op 30 december. We houden dan een oudejaarsborrel, een feest voor Enternaren om het oude jaar goed af te sluiten. In de nieuwjaarsnacht is ons tweede feest. Vanaf een uur 's nachts barst het feest in de tent los, die avond is voornamelijk voor de jongere generatie en trekt ook publiek van buiten Enter.”

De feesttent wordt opgebouwd bij de Enterse Waarf. „Daar zijn we een paar jaar geleden naartoe verhuisd. Eerst deden we het op het industrieterrein, maar deze locatie is veel mooier. Er is hier meer sfeer en we kleden het aan met mooie verlichting.”

Kaartverkoop

De kaartjes voor de feesten vliegen over de toonbank. „De eerste avond is al uitverkocht. Voor nieuwjaarsnacht hebben we nog een kleine honderd kaarten, maar we verwachten dat de komende dagen ook worden verkocht.”

Quote Het eerste jaar mocht ik de toiletten schoonma­ken, dit jaar laat ik dat aan iemand anders over Mees ten Broeke, Enter A Nice Year

„De afgelopen jaren gingen natuurlijk niet door vanwege corona, maar dit jaar gelukkig wel weer. Het wordt mijn tweede editie. De eerste keer mocht ik de toiletten schoonmaken, dit jaar laat ik dat aan iemand anders over”, zegt Ten Broeke gekscherend. „We maken er hoe dan ook twee leuke feesten van.”