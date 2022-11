Jessica Heutink uit Nijverdal Ridder in Orde van Oranje Nassau: ‘Voor haar grote inzet voor kwetsbare kinderen’

NIJVERDAL/RIJSSEN - Onderneemster Jessica Heutink uit Nijverdal is vrijdag koninklijk onderscheiden. Hellendoorns burgemeester Jorrit Eijbersen spelde haar de versierselen op, die horen bij haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de nieuwe vestiging van Heutink Primair Onderwijs op industrieterrein 't Lochter 3. Dit bekende bedrijf in schoolbenodigdheden bestaat al 111 jaar en is dit jaar van Rijssen naar Nijverdal verhuisd. Jessica Heutink is directeur en mede-eigenaar van dit bedrijf.

Vang je Droom

Ze krijgt deze hoge koninklijke onderscheiding echter niet zozeer voor haar ondernemerskwaliteiten, maar voor haar jarenlange, niet aflatende inzet voor kwetsbare kinderen en jongeren in binnen- en buitenland. Jessica was onder meer medeoprichter, voorzitter én vrijwilliger van Vang je Droom. Deze stichting realiseert individuele wensen en groepsactiviteiten voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen uit Twente en Salland. Vang je Droom is nu ondergebracht bij het Nationaal Fonds Kinderhulp, waarvoor ze actief is als ambassadeur.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Jessica Heutink met haar man Henk Fokke en kinderen Merten en Renee. © Lenneke Lingmont

Quote De verschrik­ke­lij­ke dingen die ik in de vluchtelin­gen­kam­pen op Lesbos zag en verhalen die ik daar hoorde kropen echt onder mijn huid Jessica Heutink, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Verschrikkelijke verhalen

Ook is de gedecoreerde oprichter en voorzitter van de Heutink Foundation, die zich vooral inzet voor kinderen in minder kansrijke of onveilige omgevingen. Door hen in contact te brengen met kunst en cultuur in Nederland en daarbuiten probeert de foundation deze kinderen te helpen om zich verder te ontwikkelen.

Ook werden tijdens de corona-pandemie ‘zelfdoe-boeken’ verspreid in vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Jessica bezocht deze kampen meermaals: „De verschrikkelijke dingen die ik daar zag en verhalen die ik daar hoorde kropen echt onder mijn huid”, vertelde de Nijverdalse eerder dit jaar.

Sri Lanka

Verder was ze vrijwilliger bij de Kindertelefoon Nederland en is ze als zodanig nog steeds actief bij de stichting Goal, die recreatieve activiteiten ondersteunt voor mensen met een zorgbehoefte. Ook zet Jessica zich nog op diverse manieren in voor Child Care Sri Lanka (betere onderwijskansen voor kinderen), stichting Noest (zinvol, passend en plezierig werk bieden aan Hellendoorners met een afstand tot de arbeidsmarkt) en Movement on the Ground (organisatie van creatieve zakenmensen, die zich inzet voor humanitaire hulpverlening aan migranten).

Kleurrijk

In het centrum van Nijverdal hebben Jessica en haar man Henk Fokke recentelijk een aantal winkelunits in het Henri Dunantblok gekocht. Hier komt een ‘eet en werkcafé’, waar vluchtelingen hun talenten verder kunnen ontplooien. Dat gebeurt straks onder meer in het nieuwe restaurant Kleurrijk, waar de keuken uit Afrika en het Midden-Oosten centraal staat.

Volledig scherm Burgemeester Jorrit Eijbersen met Jessica Heutink. © Lenneke Lingmont