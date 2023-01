Joop Middelkamp (81) uit Nijverdal is 70 jaar lid van voetbalclub De Zweef: ‘Ik ben een Zwever, wat anders?’

NIJVERDAL - De Zweef is zijn cluppie, voetbal is zijn passie en zijn vrouw Joke is zijn trouwste supporter. Nijverdaller Joop Middelkamp (81) heeft een blauw-wit hart en is inmiddels 70 jaar lid van de grootste voetbalclub van Nijverdal. „Een andere club? Dat is zoiets als landverraad!”