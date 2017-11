Kleuters Het Galjoen uit Wierden spelen hoofdrol in kinderboek

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Hoe ga je daar als leerkracht mee om? Karin Korshuize heeft het plezier in het onderwijs behouden door het schrijven van een kinderboek met haar leerlingen in de hoofdrol. Haar tip: Zoek uit waarom je destijds voor het onderwijs hebt gekozen en pakt dit weer op.





Korshuize houdt erg van voorlezen en het vertellen van verhalen. Daar krijgt ze energie van. En niet alleen zijzelf, de kleuters hangen aan haar lippen als er weer een grappig, spannend verhaal over haar lippen rolt. „Toen ik een boek aan het voorlezen was over ondeugende kinderen vertelde een kleuter dat hij ondeugend was geweest. Toen zei ik voor de grap: 'Dat zou wat zijn als er over jou ook een verhaal werd geschreven of over de hele klas." De kleuters reageren meteen erg enthousiast op dit idee en het stemt Korshuize tot nadenken.