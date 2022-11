Laatste geld van ‘Cato’ uit Espelo gaat naar nieuwe speeltuin in Holten

HOLTEN - Het is over en uit. De Catharina Koetsier Stichting stopt ermee en schenkt het overgebleven geld aan de gemeente Rijssen-Holten. Het gaat om 50.000 euro, bedoeld voor een nieuwe speellocatie. Zo had mevrouw Koetsier het gewild.

Op verzoek van de stichting gaat de gemeente een nieuwe speelplek aanleggen in Holten. Daarbij wordt gekeken naar een locatie in het centrum. Ook het nieuwe Willem Enklaarpark, op het Enkco-terrein is een optie. Waar het precies komt, moet het college nog onderzoeken.

„Als bestuursleden hebben we een bepaalde leeftijd", vertelt Jos Kamphuis (66) voorzitter van de stichting. „Het was daarom tijd om te stoppen, in plaats van te zoeken naar nieuwe bestuurders. Wat er nog over was, hebben we verdeeld over goede doelen.”

Zo gaat er geld naar speeltoestellen bij kinderboerderij Dondertman en het Trefpunt in Espelo. Ook een project van ViaVie kreeg geld dat moet zorgen dat de komende jaren kinderen in groep 8 allemaal naar een theatervoorstelling kunnen. „Het laatste restant gaat nu naar de gemeente".

Wie is Catherina Koetsier?

„Het was een lieve mevrouw”, vertelt Kamphuis over Catherina Koetsier. Toen de weduwe op leeftijd was verkocht ze haar boerderij in haar geliefde buurtschap Espelo aan Kamphuis en ging ze zelf kleiner wonen. Omdat ze geen kinderen had, stopte ze het geld in een stichting die ze in 1989 oprichtte. Ze wilde graag met haar geld iets doen voor kinderen.

Quote Het is altijd leuk om Sinter­klaas te spelen Jos Kamphuis

De eerste jaren was Cato - zoals ze genoemd werd - zelf voorzitter van de stichting. Later werd het stokje overgedragen aan Kamphuis. Ze overleed in 2003 op 85-jarige leeftijd en heeft zelfs een standbeeld in haar buurtschap.

Sinterklaas spelen

„Het is altijd leuk om Sinterklaas te spelen", vertelt Kamphuis. Met de stichting heeft hij veel geld mogen verdelen. Daarvan was het leeuwendeel bedoeld voor projecten in Espelo.

‘Knuffelhof Cato'

Zo kreeg de voormalige basisschool de Bosschool in Espelo een financiële bijdrage waarmee een speelhuisje werd gebouwd. Ook het gemeenschapscentrum het Trefpunt ontving verschillende giften. Onder andere voor het onderhouden van de bossen, en voor het Speel- en Spelbos. Kinderboerderij Dondertman heeft een ‘knuffelhof’ genaamd Cato. Het hofje is opgebouwd in de vorm van de oude boerderijtje waar ze in woonde.

„We hadden het geld veilig belegd via een fonds. Het rendement dat we kregen deelden we elk jaar uit", vertelt Kamphuis. Maar de laatste twee jaar liep het rendement terug en was er geen rente meer en dus ook niets te besteden.

Hoeveel geld er de afgelopen jaren is verdeeld, wil de stichting niet zeggen.