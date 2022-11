Laatste horde voor nieuwbouw De Passie nu ook genomen, schop kan nu echt de grond in

column Onrecht: wat kunnen we er verbazing­wek­kend goed tegen, ook in Twente

ALMELO - ‘Ik kan echt niet tegen onrecht’. Het is een zin die iedereen weleens uitgesproken heeft. Ik ook, niets menselijks is mij vreemd. Maar als je er eens goed over nadenkt, klopt er niets van. Het is verbazingwekkend hoe goed we eigenlijk tegen onrecht kunnen. We willen het alleen niet zien, want het doet pijn om het te moeten toegeven.

6 november