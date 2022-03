Loes uit Dijkerhoek rijdt dressuur op hoogste para-podium, ondanks haar dwarslaesie : ‘Mij zul je nooit zielig in een hoekje vinden’

nieuwsupdate Meer stenen, stenen, stenen (maar waar laten we het blik?), en vernieu­wing van centrum Nijverdal botst met bewoners

Nijverdaller Bram Knobbe mag bij de NASA gaan kijken, de ChristenUnie fietste langs de hotspots in verkiezingstijd, en Rijssen wil een aanvalsplan maken om drugsgebruik bij jongeren de kop in te drukken. Maar het belangrijkste onderwerp ging deze week toch over bouwen. In Nijverdal.

6 maart