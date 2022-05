Meer behoefte aan openbare laadpalen voor elektrische auto’s in Wierden

WIERDEN - Wierden gaat zo snel mogelijk meer laadpalen voor elektrische auto's aanwijzen in woonwijk De Weuste. De vraag naar deze voorziening is vooral in die wijk groot. In totaal worden in de gemeente de komende vier jaren 90 palen geplaatst in de publieke ruimte.

Het elektrisch rijden wordt steeds populairder. Als gevolg hiervan vragen ook steeds meer inwoners van de gemeente Wierden om een locatie voor een laadpaal in de buurt. Niet iedereen kan namelijk zo'n oplaadpunt bij huis plaatsen. Een schatting wijst uit dat er nu omstreeks 460 lokale privélaadpunten zijn.

32 reacties

Uit reacties van inwoners op de plankaart met voorgestelde plekken blijkt dat er behoefte is aan veel meer - openbare - plekken. „Elektrisch rijden is de toekomst en dat willen we toegankelijker maken”, aldus wethouder Richard Kortenhoeven. „We zijn dan ook blij met de in totaal 32 reacties van inwoners op de voorgestelde locaties voor openbare laadpalen. Naar aanleiding hiervan is op de plankaart een aantal locaties gewijzigd of toe gevoegd.”

Inmiddels is, mede op verzoek van aantal inwoners, toestemming gevraagd voor het plaatsen van openbare laadpalen op verschillende locaties. Er worden telkens per locatie twee parkeerplaatsen aangewezen, maar in eerste instantie zal er één parkeerplaats worden gereserveerd. Indien de vraag toeneemt, kan de tweede parkeerplaats snel op de aangewezen plek worden toegevoegd.

Ook in de buurtschappen

Wierden heeft op dit moment negen openbare laadpalen. In november vorig jaar werden al plekken aangewezen voor een laadpaal. In de tweede helft van dit jaar wordt een aantal definitieve locaties toegevoegd. Het gaat om parkeerplekken bij de Dorperesch 25 in Wierden, nabij Binnenhof 14 in Wierden en Hooiland 87 in Wierden. In Hoge Hexel nabij Nieuwe Schoolweg 5, Dorpsstraat 144 in Enter, nabij G.J. Beltmanstraat 2 in Enter en de Van Kregtenweg 9 in Notter.

De openbare laadpalen zijn bedoeld voor inwoners die geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein hun elektrische auto op te laden. Daarnaast komen er een aantal strategische laadpalen op publieke locaties. Het is niet vanzelfsprekend dat een locatie op de plankaart ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Er moeten aanvragen binnenkomen van inwoners voor het plaatsen van een paal in het openbaar gebied.

Auto verplaatsen

De E-oplaadplaats is alleen bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. Na het opladen van de auto moet die binnen een redelijke tijd verplaatst worden om anderen de gelegenheid te geven zijn of haar auto op te laden. De firma Vattenfall is met de provincie en de gemeente een overeenkomst aangegaan om laadpalen te plaatsen. De parkeerplaatsen zijn in eigendom en beheer bij de gemeente Wierden.

Aanvragen kan op: https://www.laadpaalaanvragen-oost.nl/

Volledig scherm © Bert Kamp Reggestreekfotografie