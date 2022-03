Meer tijd nodig om te kijken of Wierden monumentenraad nodig heeft

WIERDEN - Het vergt meer tijd dan verwacht om de Wierdense monumentenraad nieuw leven in te blazen. Dat laten burgemeester en wethouder de gemeenteraad weten. De politiek nam in november unaniem een motie aan met het verzoek dit te onderzoeken.

Het was de bedoeling dat het college uiterlijk deze maand de uitkomst zou presenteren. Dit lukt niet tijdig omdat B en W eerst overleg willen met de vroegere monumentenraad, die begin 2020 met de stille trom werd opgeheven. Er was nauwelijks geld beschikbaar voor deze adviesgroep. Dit vormde een voortdurende frustratie en het was de voornaamste reden om de handdoek in de ring te gooien.

Een doorstart mogelijk maken

Het Wierdense college is van plan de gestopte leden te vragen om zitting te nemen in de nieuwe monumentenraad. Dit maakt een doorstart mogelijk. B en W beseffen dat dit niet zomaar zal gebeuren. De gemeente zal dan met een veel groter budget over de brug moeten komen dan eerder het geval was. De monumentencommissie kreeg toen jaarlijks 1.000 euro toegeschoven, en zelfs dat bedrag dreigde geschrapt te worden.

Veel meer geld nodig

Raadsleden noemden eind 2020 tijdens de begrotingsbehandeling, toen de succesvolle motie werd ingediend, een subsidie van 10.000 euro reëel voor de monumentenraad om fatsoenlijk te functioneren. Wethouder Johan Coes stelde dat er veel meer geld nodig was dan in het verleden beschikbaar was. Mede omdat de gemeente elk jaar dient te onderzoeken of de 54 bestaande gemeentelijke monumenten nog op de lijst thuishoren. Dit zou per geval 500 euro. Het college verwacht het onderzoek naar de haalbaarheid van de monumentenraad nog vóór de zomer af te ronden.