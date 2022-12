Mischa uit Nijverdal wil zijn geld terug van gemeente na forse investeringen in brandveiligheid

MET VIDEO Schaatsen­slij­pers en -verkopers in Twente krijgen het druk: ‘De telefoon gaat al de hele dag’

ENTER - De schaatsenslijpers in Twente maken zich klaar voor een mooie ‘natuurijsweek’. Nu de oranjekoorts voorbij is komt de ijskoorts opzetten. Het kwik daalt in de nacht tot ver onder nul, met een mooie ijsvloer als gevolg. „Met goed ijs ben je er niet alleen, scherpe schaatsen zijn net zo belangrijk”, aldus de Enterse schaatsenslijper Jan Kornegoor.

14 december