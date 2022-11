Mobiele bereikbaarheid belabberd in Enter en Hoge Hexel, maar plannen in de maak voor extra telecommasten

ENTER/HOGE HEXEL - Geen bereik. Die melding krijgen bewoners van Enter met enige regelmaat. De dekking van het mobiele netwerk is in de noordelijke wijken van het dorp onvoldoende, met name in nieuwbouwwoningen. De problemen spelen al langer, maar een oplossing is in zicht.

De bewoners van de wijk Entergraven hebben er al langer last van, een slechte mobiele bereikbaarheid. Door de bouw van de Berghorst is dat niet beter geworden en houden de problemen aan. Ook in die nieuwbouwwijk is de bereikbaarheid een probleem, tot ergernis van de bewoners. Nu ook de tweede fase van de Berghorst gerealiseerd gaat worden, lijkt dit probleem alleen maar groter te worden.

Verrast

Cindy ter Riet van Nieuw Enter Wierden stelde hierover dinsdagavond vragen aan wethouder Kortenhoeven en werd door zijn antwoord verrast. De wethouder geeft aan dat dit probleem al hun aandacht heeft en dat er zelfs al actie is ondernomen. „We zijn in gesprek met Monet, de vertegenwoordiger van de drie grote mobiele providers. Wij hebben na opmerkingen van inwoners contact met hen gezocht en er is onderzocht of de dekking op deze plekken in Enter inderdaad onder de maat is.”

Extra mast

Monet stelt volgens de wethouder dat dit inderdaad het geval is en dat hier een extra mast moet worden geplaatst. „Wij denken hier als gemeente in mee om dit zo snel mogelijk te realiseren. Wij hebben mogelijke locaties aangedragen bij Monet, waar zij een keuze uit kunnen maken. Een extra mast is belangrijk voor de bewoners, maar ook zeker voor de beveiligings- en alarmeringssystemen die tegenwoordig veel via het mobiele netwerk werken.”

Quote Mobiele bereikbaar­heid is en wordt tenslotte steeds belangrij­ker Richard Kortenhoeven, wethouder

De realisatie kan volgens Kortenhoeven een half jaar tot een jaar in beslag gaan nemen. „We hopen natuurlijk dat het sneller geregeld kan worden. Mobiele bereikbaarheid is en wordt steeds belangrijker.”

Hoge Hexel

Behalve de plannen in Enter heeft de wethouder ook goed nieuws voor inwoners van Hoge Hexel. Daar wordt gekeken naar het plaatsen van een tweede mast. „Er is vorig jaar al een nieuwe mast gerealiseerd aan de Bruinehoopsweg in Hoge Hexel. Deze dekt een groot deel van de ‘witte vlek’ die er in Hoge Hexel was. In de evaluatie is gebleken dat deze mast niet afdoende is en dat er versterking nodig is. We zijn in gesprek gegaan en er is een plan in werking gesteld om een tweede mast te gaan plaatsen.”