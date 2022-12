Nieuwbouw De Veenbrug ‘kan nog wel even wachten’; wel geld voor Prinses Beatrixschool en De Ark in Hellendoorn

NIJVERDAL - Voor het geven van goed onderwijs is goede onderwijshuisvesting onontbeerlijk. Daar is iedereen van overtuigd, maar de bomen in de gemeente Hellendoorn groeien niet door tot in de hemel. Er moeten keuzes worden gemaakt, de nieuwbouw van basisschool De Veenbrug in Daarlerveen wordt uitgesteld.

De overkoepelende protestants-christelijke onderwijsstichting Ieder Kind Telt heeft een uitgebreide wensenlijst ingediend bij de gemeente. Die heeft betrekking op de bestaande huisvesting van drie basisscholen, de Prinses Beatrixschool (Nijverdal), De Ark (Daarle) en De Veenbrug (Daarlerveen).

Nijpend ruimtegebrek

Het aantal leerlingen van de Prinses Beatrixschool aan de Trompweg blijft de komende jaren groeien. Er zijn minimaal twee nieuwe lokalen nodig om iedereen op een goede manier te kunnen huisvesten. Vanwege het nijpende ruimtegebrek krijgt deze basisschool voorrang. Er wordt 960.000 euro uitgetrokken voor de nieuwbouw en bijbehorende onderwijsmaterialen. Een deel van de kosten is bestemd voor vervangende huisvesting tijdens de verbouwing. Waar de leerlingen kunnen worden opgevangen is nog onduidelijk.

Stijgende bouwkosten

Voor de vernieuwing en verduurzaming van De Ark aan ’t Caphorst werd vorig jaar al 700.000 euro beschikbaar gesteld, maar door de inflatie en sterk gestegen kosten van bouwmaterialen is dat bedrag niet meer voldoende. De meerkosten bedragen 380.000 euro, die de gemeente en stichting Ieder Kind Telt delen. Het is de bedoeling dat de in 1977 gebouwde basisschool verhuist naar het multifunctionele deel van dat gebouw, dat in 2004/2005 voor de school is neergezet.

Quote Er zitten scheuren in de muren vanwege de werkzaamhe­den aan kanaal Almelo-De Haandrik Janneke Vorderman, CDA-raadslid

De Veenbrug in Daarlerveen is een beetje het kind van de rekening, want de geplande nieuwbouw van de school (eventueel in combinatie met woningbouw op het schoolplein) gaat voorlopig niet door. De gemeente wil eerst een nieuw integraal huisvestingsplan opstellen. Dat moet gereed zijn in het derde kwartaal van 2023 en op dat moment kan de raad aangeven welke plannen de hoogste prioriteit moeten krijgen.

‘Onbegrijpelijk’

Dat de nieuwbouw van De Veenbrug wellicht jaren wordt vertraagd, vindt met name het CDA ‘onbegrijpelijk en zorgelijk’. Volgens raadslid Janneke Vorderman is de in 1963 gebouwde school helemaal op. „De constructie is niet sterk genoeg om duurzaamheidsmaatregelen te kunnen dragen. Er zitten scheuren in de muren vanwege de werkzaamheden aan kanaal Almelo-De Haandrik, rotte plekken in het dak en er is soms lekkage in de klassen. De kozijnen moeten hoognodig worden vervangen. En ventilatie is alleen mogelijk door de deuren en ramen open te zetten.”

Wethouder Peter Lage Venterink erkent de klimaatproblemen op De Veenbrug en vindt dat hieraan snel iets moet worden gedaan. Maar hij benadrukt ook dat de technische staat van de school nog wel zodanig is dat nieuwbouw nog wel even kan wachten. „Maar ooit komt hier een nieuwe school”, merkte hij op.