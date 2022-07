Nijverdal krijgt nog even een vileine sneer tijdens kleurrijk Pride Event, want wat weten wij er in ons ‘kleine dorpje’ nou van?

NieuwsupdateREGGESTREEK - Week 28 van 2022 gaat ongetwijfeld de boeken in als de week van het Pride Event in Nijverdal. Een kleurrijke uiting van gender- en seksuele diversiteit, onder aanvoering van 3FM-radio-dj Timur Perlin en de Nijverdalse Kimberley Kooi (20). Mooi dat het kan en kennelijk is het hard nodig in een ‘klein, conservatief en gelovig dorp’ als Nijverdal.