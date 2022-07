Nijverdaller Pim van Excelsior ’31 traint nieuwe Cruyffjes bij Amerikaanse zomerkampen: ‘Tactisch is het bij ons zo anders’

update | Met video Brand door elektrisch voertuig bij Schwar­zwald in Rijssen onder controle

RIJSSEN/MARKELO - In restaurant Schwarzwald aan de Markeloseweg tussen Rijssen en Markelo is vrijdagavond een brand uitgebroken. Het pand is ontruimd, de brandweer is aanwezig. De brand is veroorzaakt door een elektrisch voertuig in het pand en is inmiddels onder controle

16 juli