Nijverdalse PSG-fan door het dolle heen na transfer Messi: ‘Het is toch wel écht waar hè?!’

NIJVERDAL - Hij zat in de auto en had daardoor even gemist dat de voetbaltransfer van de eeuw nu écht definitief is: Lionel Messi is speler van Paris Saint-Germain. „Is het rond? Hoe dan?! What the f*ck!”. Nijverdaller Kamel Bounaga, die twintig jaar in Parijs woonde en groot fan is van PSG, is door het dolle heen. „Hier ben ik heel blij mee.”