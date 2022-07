Ooit wel eens een metselbij aan het werk gezien? In het bijenhotel in Wierden zijn ze nu te gast

1. Vijf jaar alweer, de tijd vliegt, nietwaar?

„De komst van de stal had heel wat voeten in de aarde. Het plan kwam uit de koker van een van mijn collega-imkers. Hij maakte zich er heel hard voor. Had ook haast, want hij leed aan hartfalen. Toen de stal er net stond, overleed hij helaas. Het was zijn levenswerk.”

2. Waar is de stal zoal voor gebruikt?

„Allereerst om bijenvolken in onder te brengen, want niet alle imkers van onze vereniging hebben thuis de ruimte. We hebben er daar nu zes. Honingbijen, wilde bijen, noem ze maar op, ze verblijven er allemaal op en rond het terrein. De bijenstal gebruiken we ook veel bij educatie. We ontvangen er schoolklassen en andere geïnteresseerden, die eens willen zien hoe bijen leven.”

3. Er is ook een bijenhotel?

„Ja. En je kunt erin kijken. Meestal kan dat niet. Je kunt nu prachtig zien dat metselbijen allemaal bijzondere bouwwerkjes maken.”

4. Jullie krijgen dit weekeinde twee grote informatiepanelen?

„Klopt, van Jasper de Ruiter. Die tekent vaak van die educatieborden. Ditmaal heeft hij prachtige tekeningen van bijen gemaakt. Zaterdagochtend onthullen we die. Het ene bord gaat over het leven van de honingbij en de andere over de wilde bij. We laten zo ook zien dat die bijen elkaar helemaal niet in de weg hoeven te zitten. Vaak hoor je dat een te grote hoeveelheid honingbijen ervoor zorgt dat de wilde bijen wegblijven. Maar als je voor fatsoenlijke beplanting en dus voedsel zorgt, valt dat reuze mee.”

5. Wat is er zaterdag en zondag verder te doen?

„Er zijn imkers aanwezig die uitleg geven over bijen en we verkopen honing. Niet alleen om te eten, maar ook in de vorm van allerlei smeerseltjes die heel goed werken bij wondherstel. De open dagen bieden ons de kans om eens te laten zien wat we zoal doen. Meer imkers zijn immers altijd welkom, al doen we het als vereniging in een kleine gemeente behoorlijk goed met 26 leden en behoorlijk wat jonge aanwas.”