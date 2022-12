Op deze ijsbaan in Twente kun je al schaatsen

Meldkamer stopt met persalarme­rin­gen, tot frustratie van Twentse 112-fotograaf: ‘Privacywet? Dat is lariekoek!’

NIJVERDAL - Persfotografen in onze regio zijn ontstemd over het besluit van justitieminister Dilan Yeşilgöz dat meldkamers moeten stoppen met het inseinen van journalisten bij incidenten als woningbranden, verkeersongevallen en steekpartijen. „Zo kunnen we geen verslag meer doen van politiezaken.”

