Openbaar onderwijs heeft toch toekomst in Reggestreek

WIERDEN/RIJSSEN/NIJVERDAL - Sluiting van De Touwladder in Wierden is niet tekenend voor de staat van het openbaar onderwijs in de Reggestreek. Dat zegt Roos-directeur Wevers.

Dat daltonbasisschool De Touwladder dicht moet, is tragisch, vindt directeur Herman Wevers van de Stichting Roos waar De Touwladder onder valt. Maar het zegt niets over de andere openbare scholen in de Reggestreek. "Anders waren we niet in staat geweest om in de afgelopen jaren zes scholen grondig te vernieuwen of nieuw te bouwen."

De Wierdense daltonschool moet 1 augustus 2018 sluiten, omdat het leerlingenaantal met 20 leerlingen onder de wettelijke opheffingsnorm is gezakt

Om De Touwladder te redden werd er een fusietraject met de veel grotere Widerode opgestart. Het fusieplan kwam echter te laat voor de school. Vlak voor de zomervakantie besloten enkele ouders hun kinderen van school te halen en nieuwe aanwas is er niet.

De zoektocht naar nieuwe leerlingen is voor alle scholen lastig, meent Wevers. "Er zijn minder kinderen. Je merkt ook als schoolbestuur dat je in een krimpregio werkt."

Een concurrentiestrijd met de katholieke en protestants-christelijke basisscholen is er niet. Die kampen evengoed met teruglopende leerlingaantallen. "Dat moet je in het onderwijs ook niet willen. We moeten ervoor zorgen dat het onderwijs goed is. Daar trek je mensen mee."

Binnen Roos bestaan er momenteel geen acute zorgen over andere basisscholen. Al moet De Salto in Rijssen (rond de 80 leerlingen) wel hard aan de bak om toch wat nieuwe kinderen op school te krijgen. Maar De Salto is de enige openbare school in Rijssen, dus die moet openblijven.