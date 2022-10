Opmars Aziatische tijgermug in Nijverdal: ‘Bedreiging volksgezondheid als er niet meteen iets gebeurt’

NIJVERDAL- Het platform Stop invasieve exoten slaat alarm over het aantal tijgermuggen dat tussen 5 september en 13 oktober is aangetroffen in Nijverdal. Het exotische insect werd op veertien plekken gevonden. Voorzitter Martin Reinhold maakt zich zorgen: „Als er nu niet accuraat op wordt gereageerd, kan het uitlopen op een bedreiging voor de volksgezondheid.”

De eerste tijgermug werd begin september gevonden in de buurt van de Holterweg. Dat was de eerste keer dat de mug voorkwam in Twente. Daarna zijn er meerdere meldingen geweest en heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een bestrijdingsplan in werking gezet. In totaal zijn er tot nu toe veertien plekken in beeld in negen verschillende postcodegebieden. Om welke aantallen het exact gaat, is niet bekend.

Gevaar

De exotische mug kan twintig verschillende ziektes overdragen. Een van de gevaarlijkste is het het Zikavirus dat gevaarlijk is voor zwangere vrouwen en ongeboren kinderen. Volgens de NVWA komen die ziekte nu nog niet in Nederland voor en is de kans om deze ziekte op te lopen verwaarloosbaar klein.

Behalve het verspreiden van ziektes, kan de mug vooral overlast geven, volgens de NVWA zelfs zo erg dat mensen niet graag buiten willen zitten. De mug steekt voornamelijk overdag, maar een steek is niet vervelender dan die van de ‘normale’ mug.

Quote Er wordt veel te weinig aandacht aan besteed Wilfred Reinhold, stichting platform Stop invasieve exoten

Reindhold vindt dat Nederlanders beter moeten worden voorgelicht: „Mensen die op vakantie gaan naar zuid Europa kunnen de mug meenemen. Zij moeten ook beter worden voorgelicht om dit te voorkomen.”

Sittard

De Aziatische tijgermug heeft eerder in Sittard veel overlast gezorgd. „In 2020 is daar de mug ook meerdere keren gevonden. Daar is de NVWA nu nog altijd aan het bestrijden. Het is namelijk erg lastig en neemt veel tijd in beslag. Dat moet je zien te voorkomen in Nijverdal, als de mug overwintert krijg je er volgend jaar wellicht wel weer last van.”