Pilot moet eind maken aan droogte in Rectum/Ypelo, als gevolg van waterwinning

De waterwinning, waarmee Vitens jaarlijks circa 4 miljoen kuub water aan de bodem mag onttrekken, ging begin 2014 van start in de tweelingbuurtschap, zoals Rectum/Ypelo wel wordt geafficheerd. Daardoor kon een gedeelte van het bestaande puttenveld nabij het pompstation van het waterbedrijf aan de Nijverdalsestraat in Wierden worden afgesloten. Het duurde niet lang of de agrariërs uit Rectum/Ypelo ondervonden nadelige gevolgen van de ontstane droogte op hun akkers en weilanden.

Compensatie bij lange na niet voldoende

Vitens keerde weliswaar een financiële compensatie aan de getroffen boeren uit, maar die bleek bij lange na niet voldoende. Plaatselijk Belang Rectum/Ypelo en de agrariërs zelf slingerden de kwestie aan bij de gemeente. Wierden zelf ging daarna in gesprek met de betrokken instanties - waterwinbedrijf Vitens, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel - om een oplossing te bedenken voor de problematiek.

Quote Water wordt met pompen op robuuste manier naar buurtschap­pen geleid Johan Coes, wethouder Wierden

Dit leidde uiteindelijk tot het proefproject dat vermoedelijk nog dit jaar kan beginnen. Daarbij neemt Vitens het voortouw en onderzoekt het gedurende een periode van drie jaar welke effecten de toevoer van water naar Rectum/Ypelo zal hebben. „Dat water, een flinke hoeveelheid, is afkomstig vanuit de Grimberg bij Notter”, vertelt wethouder Johan Coes. „Het wordt via al aanwezige, grote sloten met pompen op een robuuste manier naar Rectum/Ypelo geleid. Daar zorgen de boeren uit het gebied er zelf voor dat het water in kleinere sloten over hun grond wordt geleid. Die medewerking aan de pilot zegden ze al toe.”

Kosten: tussen 2 en 3 ton

Overijssel en Vitens zijn de kartrekkers van het watertoevoerproject. Coes: „Als gemeente zijn we verrast over de positieve houding van met name Vitens. Ze zijn zeer bereidwillig om dit op te pakken. We verwachten dat deze pilot tussen 200.000 en 300.000 euro gaat kosten. Daarvan betalen de provincie en het waterwinbedrijf elk de helft, dus 150.000 euro. Wij hoeven als gemeente geen financiële inbreng te leveren, wij stellen onze deskundige ambtenaren beschikbaar om te zorgen dat het project goed verloopt.”

Waterschap heeft bedenkingen

Het waterschap blijkt minder welwillend. „Zij hebben hun bedenkingen of dit project gunstig zal uitpakken, maar ze verlenen wel de vergunning. Dat mag natuurlijk, ze zijn experts, maar wij kijken er als gemeente positiever tegenaan. Overigens is onze samenwerking met Vechtstromen op andere gebieden voorbeeldig. Denk aan de kunstwerken die recent zijn aangelegd in de Wierdense Aa, om de wateroverlast in de laa;liggende wijk Plan Oost te verminderen.”