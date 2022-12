Plan voor zeker tien appartementen op plaats van voormalige ING Bank in Rijssen

RIJSSEN/HOLTEN - Sloop dreigt voor de voormalige ING Bank in Rijssen. Het pand staat al een tijd leeg wat zorgt voor een ‘lege plek’ in het winkelcentrum van Rijssen. Dat moet anders. Het moet juist een plek worden om te winkelen én te wonen.

In het Rijssense winkelcentrum tegenover het Schild staat al lange tijd een verlaten pand. In het najaar werd de voormalige bank nog even gebruikt als expositieruimte voor een kunstmarkt, maar de rest van het jaar staat de blokkendoos leeg.

Nu zijn er plannen om het gebouw te slopen. Op de centraal gelegen plek moeten tien tot twaalf appartementen komen. Een deel daarvan is bedoeld voor sociale huur en koop. Er is ruimte voor twaalf parkeerplekken.

Horeca of winkel

De begane grond van 155 vierkantenmeter is geschikt voor commerciële doeleinden zoals een winkel of een horecazaak. Het nieuwbouwplan is gemaakt door de initiatiefnemer samen met de gemeente Rijssen-Holten en adviesbureau het Oversticht.

Maar er moet nog veel gebeuren voordat het zo ver is. Momenteel is er alleen een vergunning voor zakelijke dienstverlening op de kavel, zoals een bank. Voor de nieuwbouwplannen moet dat veranderen. Hierover wordt nog gestemd in de gemeenteraad van Rijssen-Holten.

Dit is niet het eerste pand in hartje Rijssen dat wordt gesloopt. Daar waar ooit de Schildschool stond en later supermarkt Albert Heijn wordt nu hard gewerkt aan woon-winkelcomplex de Schildhof. Daar komen maximaal 26 wooneenheden. De gemeente Rijssen-Holten wil graag meer woningen (appartementen) in de winkelstraat om het centrum levendiger te maken.