Praktijkondersteuners meer uren ingezet voor groeiend aantal jongeren met psychische problemen

WIERDEN - Corona hakte erin. Dat weten we inmiddels. Maar de gevolgen van de pandemie zijn nog steeds merkbaar. Vooral bij jongeren. Het aantal tieners met psychische klachten in Wierden loopt nog steeds op. Huisartsen en praktijkondersteuners zien hun wachtlijsten flink groeien. De vraag om hulp neemt zodanig toe dat er in elk geval tijdelijk meer hulpverlening wordt ingevlogen.

Huisartsen in Wierden werken sinds 2017 samen met praktijkondersteuners uit de geestelijke gezondheidszorg die zich specifiek op jongeren concentreren. Deze hulpverleners vormen een soort poort tot de zwaardere psychische zorg. Praktijkondersteuners oordelen na sessies met patiënten of er misschien meer begeleiding nodig is, of dat ondersteuning vanuit de huisartsenpraktijk voldoende is.

16 procent meer

In de gemeente Wierden draaien praktijkondersteuners voor jongeren wekelijks structureel 24 uur mee in huisartsenpraktijken. Onder meer door de effecten van de coronapandemie voldoet dat aantal uren op dit moment niet meer.

Dat is ook terug te zien in de Gezondheidsmonitor Jeugd van afgelopen jaar. Daarin is de gezondheidssituatie van jongeren en kinderen op een rijtje gezet. In de monitor valt bijvoorbeeld te lezen dat in Twente 16 procent van de jongeren meer problemen ervaart door de coronacrisis.

Uren opgekrikt

GGZ-instelling Mediant en de gemeente Wierden hebben daarom in overleg met de huisartsenpraktijken besloten om de praktijkondersteuners meer uren per week in te zetten. Vooralsnog vier uur meer en alleen in Wierden, maar mogelijk verandert die hoeveelheid nog. De nieuwe situatie blijft in elk geval tot januari van komend jaar. Vervolgens wordt er opnieuw naar gekeken.