Prijzige ‘safaritent’ moet Dorpsplein in Enter levendiger maken: ‘Nu ik er zelf onder sta, snap ik de gedachte’

ENTER - Met een knal van een gesabreerde fles bubbels is de nieuwe ‘feesttent’ van Enter officieel in gebruik genomen. Met die handeling verricht door gedeputeerde Monique van Haaf en wethouder Richard Kortenhoeven heeft Enter eindelijk de felbegeerde tent tot zijn beschikking. Kosten: 40.000 euro!

De wens voor zo’n tent was er al langer en met de herinrichting van de Dorpsstraat en het Dorpsplein afgelopen jaren werd die alleen maar groter. Een afvaardiging van de Enterse horeca, Enterse Ondernemers Vereniging en Enterse verenigingen sprak in tijdens een raadsvergadering, met de vraag of de gemeente hier niet iets in kon betekenen. De gemeente was welwillend, maar geld voor zo’n ‘strechtent’ was er niet.

Quote We zijn nu niet meer afhanke­lijk van het weer of de inhuur van een tent Rien Mol

Toch is de tent van 40.000 euro er gekomen, mede dankzij de inzet van Rien Mol van Landgoed het Rheins. Hij heeft zich er namens de Enterse horeca hard voor gemaakt. „We zijn voor de organisatie van een evenement nu niet meer afhankelijk van het weer of het huren van een tent. Dat laatste kost vaak veel geld en dan is het voor een evenement al snel niet sluitend te krijgen. ”

‘Safaritent’

De tent is er gekomen dankzij een bijdrage van de stadsbeweging van de provincie Overijssel. Gedeputeerde van Haaf keek wel even op toen ze de ‘aparte’ subsidieaanvraag uit Enter binnenkreeg. „Ik kon er mij geen voorstelling van maken, hoe een tent een dorp levendig zou kunnen maken. Maar nu ik er zelf onder sta, vind ik het een fantastische tent. Het lijkt wel een soort ‘safaritent’, een goede aanvulling voor het bruisende Enter. Niet alleen voor de horeca, maar voor de hele bevolking.”

Dorpsplein

De tent staat nu op het Dorpsplein en is 22 bij 22 meter groot en vult daarmee het volledige plein. „Aan een kant kunnen we er een podium of trailer aan koppelen. De tent kan ook op andere plekken in het dorp worden opgezet. Komend jaar is er bijvoorbeeld de open bedrijven dag, daar hebben we dan ook al een aanvraag van gehad.”

Het eerste evenement dat onder de tent wordt gehouden is de kerstmarkt die zaterdagmiddag om 15.00 uur begint. Deze markt duurt tot 21.00 uur waarna er wordt afgesloten met een ‘afterparty’.

Volledig scherm Gedeputeerde Monique van Haaf opent de tent doormiddel van het sabreren van een fles bubbels. © Lenneke Lingmont