Prins Gerton aan het roer bij De Sükkewottels uit Haarle

Sinds zaterdagavond mag Gerton Nijmeijer (46) zich prins van carnavalsvereniging De Sükkewottels noemen. Gerton is getrouwd met zijn vrouw Angeniet. Zij hebben samen twee kinderen: zoon Janniek en dochter Manouk. In het dagelijks leven werkt de prins als rijinstructeur bij zijn eigen rijschool in Haarle.

Naast de prins staat adjudant Roel Jansen Holleboom (30). Dat doet hij niet voor het eerst, want sinds vorig jaar is Roel de vaste adjudant van De Sükkewottels. In het dagelijks leven brengt Roel veel tijd op de weg door. Hij is internationaal vrachtwagenchauffeur bij Bomhof in Laag Zuthem.

Buren

Het duo van de vereniging uit Haarle kent elkaar nog niet heel goed, maar daar komt zeker verandering in. Dit carnavalsseizoen zullen ze veel tijd met elkaar doorbrengen. „Roel is mijn buurman”, vertelt Gerton. „Ik kreeg hem toegewezen als mijn adjudant. We gaan er iets moois van maken.”

Adjudant Roel is al enige tijd actief bij de carnavalsvereniging. „Ik help mee bij de wagenbouw. Die staan in principe altijd al klaar. Het is even wassen en klaar maken voor de optocht”, zegt Roel. Gerton is nog geen lid van de vereniging. „De laatste jaren heb ik al meegelopen in de optocht. Carnaval wordt bij ons altijd goed gevierd.”

Witte pakken

Het uitkomen van de hoogheden werd groots gevierd bij dorpshuis De Veldkamp in Haarle. De vereniging heeft afscheid genomen van de hoogheden van vorig jaar, prins Dennis en prinses Miranda. Tijdens de onthulling van de nieuwe hoogheid stonden vier mannen in witte pakken op het podium. „Ik zat in een van de witte pakken”, aldus Gerton.