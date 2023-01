Prins Lorenzo (Bannink) van De Ketelaars: ‘Carnaval in Hellendoorn moet echt dorpsfeest worden’

De In Hellendoorn geboren en nu in Nijverdal woonachtige Lorenzo Bannink (24) werd vrijdagavond tijdens het eerste prinsenbal van de nog jonge carnavalsvereniging geïnstalleerd als de nieuwe prins van De Ketelaars. Zijn dorpsgenoot Jurgen Dommerholt, die leraar economie wil worden, is zijn adjudant.

Lorenzo is pas de tweede prins van De Ketelaars en de opvolger van prins Eddy Broekmate. die deze functie door de coronapandemie langer heeft vervuld. Op het prinsenbal in residentie De Lantaarn werden ook de namen van de jeugdprins (Nathan) en jeugdprinses (Jazz) bekendgemaakt. Het gaat daarbij om leerlingen van de katholieke Sint Sebastianusschool uit Hellendoorn.

Dakdekker

In het dagelijks leven is de nieuwe prins ondernemer en eigenaar van dakdekkersbedrijf Bannink Daktechniek in Nijverdal. Lorenzo maakt deel uit van de Hellendoornse vriendengroep, die enkele jaren geleden besloot om het carnaval in dit dorp nieuw leven in te blazen. Hij verrichtte sindsdien allerlei hand- en spandiensten binnen deze vereniging en was onder meer actief bij het aantrekken van sponsoren en opzetten van dit prinsenbal.