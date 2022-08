Raamdecoratie-imperium van Thijmen uit Enter blijft maar groeien: ‘De papa en mama-winkel is niet meer van deze tijd’

Jaloezieën, hangende gordijnen of rolgordijnen? De jonge ondernemer biedt ze in alle soorten, kleuren en maten te koop aan. Via een website welteverstaan. Want een stoffeerderswinkel die het hele huis bekleedt, inclusief vloeren en muren is eigenlijk niet meer van deze tijd, meent Thijmen. De ondernemer noemt zo’n zaak zelfs een ‘een papa-en-mamawinkel’. „Winkels die vaak van ouders op kinderen overgaan. Er zijn er nog wel enkele en die doen het ook goed, maar daar maken vooral ouderen gebruik van.”