Rechter spreekt Rijssense ouders vrij van kindermishandeling, twee oudsten nog in pleeggezin

ALMELO/RIJSSEN - Het waren zware verdenkingen. Kindermishandeling en niet ingrijpen bij het zien van mishandeling. Maar vader B. (34) en moeder M. (29) hielden voet bij stuk. „We zijn onschuldig”, verklaarden ze meerdere malen in de rechtbank in Almelo. Ze krijgen na een hels jaar gelijk van de rechter.

„Het is de grootste straf die je kunt krijgen”, verzuchtte vader B. eerder in de rechtszaal in Almelo. De twee ouders vluchtten naar eigen zeggen van Eritrea naar een veilig land voor hun kinderen. Maar wat het gezin de afgelopen twee jaar overkwam, was voor hen moeilijk te begrijpen.

Op 23 april 2021 werden hun drie kinderen uit huis geplaatst door de politie. De ouders werden ervan verdacht dat ze hun kinderen met hand, schoen en met een stok dagelijks mishandelden. De twee oudste kinderen zouden het zelf aan de politie hebben verteld. Het Om eiste daarom voor beide ouders 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijk.

Kinderen niet professioneel gehoord

De rechtbank in Almelo spreekt echter de ouders vrij. De twee kinderen van destijds amper zes en zeven jaar, zijn niet in een kindvriendelijke studio gehoord en niet door hiervoor opgeleide professionals. De verklaringen van de kinderen zijn bovendien afgenomen op de bewogen dag van de uithuisplaatsing zelf.

De uitspraken zijn in de eigen bewoording van de politie opgeschreven en niet letterlijk overgenomen van de kinderen. Daarnaast zijn er weinig details in opgenomen. Ook is niet duidelijk wat de vraagstelling van de politie was. Kortom: de verklaringen zijn hierdoor niet goed te controleren.

Niet overtuigend

Ook de verklaringen van verschillende buurvrouwen die als getuigen zijn gehoord, worden door de rechtbank niet overtuigend genoeg bevonden. De verklaringen zijn merendeels van horen zeggen en van de incidenten die wel zijn waargenomen zijn er amper details bekend. Daarnaast zijn er andere buurtbewoners die juist het tegenovergestelde verklaren.

Daarnaast worden de vastgestelde kneuzingen, bloeduitstortingen en littekens de ouders niet aangerekend. Het is namelijk niet bewezen dat deze inderdaad door de vermeende mishandeling zijn ontstaan. Kortom: er is ‘onvoldoende wettig en overtuigend bewijs’, aldus de rechtbank in Almelo.

Gezinsvoogd

Voor de ouders betekent dit niet dat alles terug bij af is. Hun jongste kind woont inmiddels alweer thuis, maar de twee oudsten wonen momenteel nog in een pleeggezin. In de weekenden zijn ze wel weer als gezin samen. De Rijssense familie staat nog onder toezicht van een gezinsvoogd.