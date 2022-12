Regenboogzebrapad in Nijverdal kort voor opening met witte verf besmeurd: ‘Triest, maar we laten ons niet klein krijgen’

NIJVERDAL - Het nieuwe regenboogzebrapad in Nijverdal is afgelopen nacht op meerdere plaatsen met witte verf besmeurd. Het lijkt een gerichte (protest)actie op de dag, dat deze fleurige oversteek in de Constantijnstraat officieel wordt geopend. „Dit is heel vervelend en triest.”

Nijverdal heeft sinds een week een regenboogzebrapad. Het is een symbolisch gebaar om de noodzaak van de acceptatie van de lhbti+-gemeenschap in de gemeente Hellendoorn te onderstrepen. De regenboogkleuren zijn alleen op de 4,25 meter lange middengeleider aangebracht, omdat het zebrapad volgens de wegenverkeerswet anders geen officiële voetgangersoversteekplaats is.

Strijdlustig

Het regenboogzebrapad is een initiatief van de lhbti+-werkgroep van de Hellendoornse gemeenteraad, waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Woordvoerder Roy Zijlstra spreekt over ‘een vervelende, trieste en duidelijk gerichte actie’. „Daar word je wel een beetje moedeloos van”, erkent hij, maar vervolgt dan strijdlustig: „Dit is een flauwe actie van een enkeling of klein groepje vandalen, dat op deze manier probeert de officiële opening van ons nieuwe regenboogzebrapad te verstieren. Maar helaas voor hen, die gaat gewoon door. Wij laten ons hierdoor niet klein krijgen.”

Paarse vrijdag

De opening is bewust gepland op paarse vrijdag, de dag dat iedereen door het dragen van paarse kledingstukken kan laten zien dat hij of zij de lhbti+-gemeenschap steunt in haar strijd door iedereen geaccepteerd te worden. Er wordt gezamenlijk een lint doorgeknipt en over het regenboogzebrapad gelopen. Bij deze plechtigheid zijn onder meer de leden van de raadswerkgroep, wethouder Peter Lage Venterink en een afvaardiging van de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn aanwezig. En wellicht ook nog Kimberley Kooi, die ervoor zorgde dat in juli het eerste Pride Event in Nijverdal werd gehouden.

Het nieuwe regenboogzebrapad in de Constantijnstraat is flink besmeurd met witte verf.