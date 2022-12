Regenboogzebrapad in Nijverdal opnieuw besmeurd met verf en voorzien van leuzen: ‘homo’

Het regenboogzebrapad in Nijverdal is vrijdagmiddag officieel geopend. De avond of nacht voor dit feestelijke en heugelijke moment werd het fleurige middenstuk van dit zebrapad met witte verf beklad. Medewerkers van de gemeente Hellendoorn trokken alles uit de kast om deze voetgangersoversteekplaats nog voor de opening weer schoon te maken. Dat lukte, maar dit weekend hebben onbekende vandalen opnieuw toegeslagen. Onder meer de term ‘homo’ is duidelijk te lezen. De politie heeft de zaak in onderzoek.