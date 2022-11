Reggestreek deelt prepaid bankkaarten uit aan Oekraïners, maar zijn ze nog wel nodig?

RIJSSEN-HOLTEN/ALMELO - Zeker de helft van de Twentse gemeenten verstrekt prepaid bankkaarten. Dat blijkt uit gegevens van de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nu Rijssen-Holten ook overstag is, kunnen Oekraïense vluchtelingen in de hele Reggestreek op de pin hun leefgeld ontvangen. Of de bankpas nodig is, is maar de vraag. Ze kunnen namelijk nu ook een rekening openen.

Een bankpas krijgen was voor Oekraïners in het begin nog niet zo makkelijk. Wie in Nederland een bankpas wil, moet namelijk een bankrekening aanvragen mét geldige identiteitspapieren. Voor Oekraïense vluchtelingen met een paspoort in cyrillisch schrift was dat lange tijd lastig. Door dat schrift werden deze ‘interne’ paspoorten niet erkend. Oekraïense paspoorten in het Engels hadden dit probleem niet. Daarom heeft de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een speciale prepaid bankpas ontwikkeld die sinds april aan te vragen is door gemeenten. Eerder werd een vergelijkbaar systeem al ingezet voor andere dak- en thuislozen, al dan niet op kleinere schaal.

Rijssen-Holten schaftte daarom vijftig kaarten aan en begint in januari met het uitdelen ervan. Maar die bankpassen lijken nu op mosterd na de maaltijd. De problemen met de paspoorten zijn namelijk verholpen, laat Betaalvereniging Nederland weten. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op 3 oktober de mogelijkheden voor identificatie verruimd voor Oekraïners. Zo ook voor de paspoorten in cyrillisch schrift. Als de Oekraïners een aanvullend ‘certificaat van identiteitsvaststelling’ kunnen laten zien, aan te vragen bij de Oekraïense ambassade, kunnen ook zij een rekening openen.

Quote Wij zien geen problemen met het aanvragen van een rekening met een paspoort in cyrillisch schrift Woordvoerder Rabobank

„Wij zien geen problemen met het aanvragen van een rekening met een paspoort in cyrillisch schrift”, laat een woordvoerder van de Rabobank dan ook weten. De bank heeft bij verschillende kantoren, waaronder in Enschede en Zwolle, op maandag en donderdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur een inloopmoment. Hierbij worden Oekraïners geholpen met een rekening afsluiten.

Sinds eind oktober hebben om en nabij 52.000 van de 56.000 geregistreerde volwassen Oekraïense vluchtelingen een betaalrekening in Nederland. Dat is in totaal 91 procent.

Zes andere gemeenten in Twente hebben ook prepaid bankpassen uitgedeeld: Almelo (286), Dinkelland (66), Hellendoorn (97), Oldenzaal (131) en Wierden (31). Ook Tubbergen gaat de bankpassen uitdelen. Om hoeveel het daar gaat, is nog niet bekend. De huidige lijst van de VNG is op 1 november bijgewerkt. In heel Twente zijn er in totaal 661 kaarten. De gemeente Losser maakt niet gebruik van de prepaid bankpas van de BNG, maar van een Moneycard en werkt hierin samen met de gemeente Enschede. Dit is een vergelijkbare pas.