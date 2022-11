Reggeveer krijgt nieuwe eigenaar, toekomst van pontje tussen Notter en Zuna gewaarborgd

Het bestuur van de stichting Reggeveer bestaat grotendeels uit mensen die de zeventig zijn gepasseerd. „Daarom waren we op zoek naar verjonging of een organisatie die het beheer en onderhoud van het pontje wilde overnemen”, zegt Jan Woolderink. „Wij zijn allemaal nog best kwiek, maar merkten ook dat we steeds vaker afhankelijk waren van derden voor het onderhoud.”

De geschikte overname kandidaat werd gevonden in de Coöperatie Notter-Zuna. Die organisatie zet het beheer en onderhoud voort. Bert Berkhof, vice-voorzitter van de coöperatie, geeft aan dat het pontje een belangrijke waarde heeft voor het gebied. „De oversteek is uniek en van belang voor de vele recreanten die hier van het gebied genieten. Om hun route te kunnen vervolgen, moeten ze het water passeren.”

Cheque

Voor het onderhoud is een aparte werkgroep in het leven geroepen binnen de coöperatie. Deze ontving uit handen van Stichting Ontdek de Reggestreek een cheque van 10.000 euro. Voorzitter Bert van de Maat: „Het pontje wordt erg veel gebruikt en is belangrijk voor het gebied. Het is de verbinding tussen de Sallandse Heuvelrug en het Reggedal. We zijn blij dat ook in de toekomst het pontje te gebruiken blijft.”