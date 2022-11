Rijssen-Holten krijgt een ondernemersmagazine, maar waar is dat eigenlijk goed voor?

In navolging van Twenterand, Tubbergen en Dinkelland krijgt nu ook Rijssen-Holten een ondernemersmagazine. Rijssenaar Hans van der Stouw was al betrokken bij de uitgaven in de andere gemeenten. Hij denkt dat zo’n platform met nieuws en interviews ook zeker in Rijssen-Holten bestaansrecht heeft. „We zijn een van de meest ondernemende gemeenten, dus daar zijn genoeg artikelen te schrijven”, vertelt hij.

Hij had zelfs al een concept klaarliggen uit 2014, maar dat was nooit verder uitgewerkt. „Nu ben ik er dus toch mee aan de slag gegaan. De afgelopen maanden heb ik veel bedrijven bezocht om verhalen te verzamelen. Het moeten vooral authentieke ondernemersverhalen zijn. Geen droge zakelijke kost. Mensen in die wereld kennen elkaar vaak wel van gezicht, maar weten de verhalen achter deze bedrijven vaak niet. Dat maakt dit magazine interessant.”

DNA blootgelegd

De eerste editie kent zestig pagina's vol met verhalen. „In het begin vond ik het wel een uitdaging om deze pagina's te vullen, bedrijven leggen natuurlijk wel hun DNA bloot in zo'n artikel. Maar die zorg bleek al snel onterecht. Zo staat er in de eerste editie bijvoorbeeld een verhaal over de neven die bouwbedrijf Ten Brinke samen runnen. Dat hebben zij overgenomen van hun vaders. Een succesverhaal.”

Daarnaast wordt in deze editie, waar het thema ICT in centraal staat, het Rijssense bedrijf Connectium uitgelicht. Een bedrijf van twee jonge ondernemers die allerlei IT-oplossingen voor ondernemers verzorgen.

Behalve ondernemersverhalen worden de lezers ook geïnformeerd over allerlei zaken die spelen. „Zo geeft een accountantskantoor tips over subsidies die je als ondernemer kunt aanvragen. Dat is ook meteen een van de doelen van ons magazine, dat je van elkaar kunt leren als collega ondernemers. En dat je ziet dat er binnen je eigen gemeentegrens genoeg bedrijven zijn die je met uiteenlopende zaken verder kunnen helpen. Het tijdschrift moet de lezer het idee geven: goh doen we dat hier ook in Rijssen.”

De Rijssense vormgever wil er echt iets moois van maken. „De verhalen worden gemaakt door professionele journalisten en fotografen. Daarnaast wordt het door ons bij Bandwerk vormgegeven. Het moet een document worden dat je wilt lezen en over een tijdje er weer eens bij pakt, een bewaarexemplaar.”

Kick-off

Het magazine wordt begin december verspreid in een oplage van 4.000 stuks. Deze worden verstuurd naar alle zakelijke adressen in de gemeente en komen ook te liggen bij bedrijven met wachtkamers. Daarnaast geven we op 16 december een lanceerparty bij Heracles waar alle deelnemende ondernemers voor worden uitgenodigd. We gaan samen naar een wedstrijd van de Almelose club en er is genoeg ruimte om te netwerken. Wat natuurlijk ook het doel van het magazine is, elkaar leren kennen.”