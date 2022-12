Rijssen mag 85 jaar oude lindebomen kappen voor herinrichting parkeerterrein

In de einduitspraak oordeelt de hoogste bestuursrechter dat de gemeente Rijssen voldoende heeft aangetoond dat de bomen niet in al te goede gezondheid verkeren en dat ze in de weg staan voor een herstructurering van het parkeerterrein. De rechter gaat mee in het verhaal van de gemeente dat als de bomen blijven staan er door de oppervlakkige worteling veel minder ruime parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd.

‘Onherstelbare aanslag op groen’

De uitspraak is een tegenvaller voor de omwonenden die de bomen wel wilden behouden. Volgens hen kunnen de bomen makkelijk 800 tot 1.000 jaar oud worden en betekent kap een onherstelbare aanslag op het groen in het centrum. Bovendien zijn valse christendoorns geen inheemse bomen zoals de lindes en passen daar niet, menen de bezwaarmakers. Ze zullen ze toch moeten accepteren nu de Raad van State de kapvergunning heeft goedgekeurd.

Verkoelend effect

De gemeentewoordvoerder legde eerder tijdens de zitting in Den Haag uit dat er goed is nagedacht over de bomenkap. Enerzijds is Rijssen zich bewust van het feit dat het neerhalen van de oude lindes op die plek een flinke aanslag op de biodiversiteit vormt. Vogels en andere dieren die op en van de boom leven zullen verdwijnen. Dat geldt ook voor het in dit soort hete en droge zomers verkoelende effect van het omvangrijke bladerdek. Aan de andere kant vormen de bomen en vooral hun wortelgestel een obstakel voor een goede herstructurering van het parkeerterrein op.