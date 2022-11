Rijssense Liesbeth bedenkt boerengezelschapsspel: Pakje Praat

RIJSSEN - Liesbeth Vossebelt uit Rijssen brengt een nieuw gezelschapsspel uit dat draait om boeren. Pakje Praat heet het. Als boerin wil ze boer en burger verbinden en bovendien Rijssenaren meer te weten laten komen over hun woonplaats. „Het is een echt gezinsspel.”

„Het idee zat al zo’n anderhalf jaar in mijn hoofd”, zegt Vossebelt. „Wij hebben zelf een boerderij met een winkel. Het leek mij leuk om daar iets aan toe te voegen in de vorm van een spel. Na het nodige denkwerk ging ik met mijn plan naar vormgever Jan Willem Baan. Samen werkten we mijn idee verder uit en daar kwam Pakje Praat uit voort. In het spel staan allerlei vragen die je uitdagen om met elkaar in gesprek te gaan.”

Melkpak

Het spel ziet eruit als een melkpak en past daarmee in het thema ‘boerderij’. „Op de kaarten in het pak staan diverse vragen die je samen met je familie of vrienden beantwoordt. Ze leveren gegarandeerd gespreksstof op. Zo komen er verschillende dilemma’s aan bod, maar ook feiten, fabels én spreekwoorden.”

Het spel is eigenlijk gemaakt voor inwoners van Rijssen. „Maar het is zeker door mensen uit omliggende plaatsen te spelen. Er zitten vragen in over bijvoorbeeld de Pelmolen, die voor veel mensen buiten Rijssen bekend is. Verder zijn er vragen over Rijssense tradities, de geschiedenis en het dialect.”

Crises

De doelen van het spel zijn dat Rijssenaren hun woonplaats beter leren kennen én dat boer en burger worden verbonden. Vossebelt: „Daarbij gaan we actuele zaken niet uit de weg. Denk bijvoorbeeld aan alle crises die er nu zijn. Er zit bijvoorbeeld een vraag in het spel over welke crisis je het meeste aangrijpt. Dat is een vraag die nu actueel is, maar over vijf jaar zeker ook nog.”

Herkenbare elementen

Het spel is vormgegeven door Jan Willem Baan. De Rijssenaar heeft zijn eigen vormgevingsbureau. Baan: „Het spel zit vol elementen die voor Rijssenaren herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld de illustraties op de verpakking en de kaarten, zoals de Schildkerk, het Parkgebouw en het Rijssens Museum.”

Het spel gaat 11 november in de voorverkoop. Vossebelt: „Dan hopen we een mooi aantal spellen te verkopen. Deze leveren we dan eind november uit op ons erf. Dat gebeurt tijdens de lancering van het spel. Daarna is Pakje Praat te koop in onze boerderijwinkel Het Schuurtje.”

De spelkaarten van Pakje Praat zitten in een melkpak.