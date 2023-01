Roemeense zigeuners betrapt na winkeldiefstallen in Twente: ‘Cadeautjes voor de feestdagen, maar we hadden geen geld’

Ziekenhuis ZGT sluit contract voor zorg in 2023 met bijna alle zorgverze­ke­raars

ALMELO/HENGELO - Ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract voor 2023 gesloten voor het leveren van zorg. Alleen met verzekeraars DSW en Eno is het ziekenhuis nog in onderhandeling.

28 december