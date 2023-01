Roemeense zigeuners betrapt na winkeldiefstallen in Twente: ‘We hadden geen geld’

Inbraak bij schaatsver­e­ni­ging Rijssen zorgt voor zwarte rand om mooie periode: ‘De euforie van het natuurijs zijn we kwijt’

RIJSSEN - Het was één van de hoogtepunten van het jaar. Op de valreep van 2022 kon er geschaatst worden in de buitenlucht. Toch eindigt het jaar voor Schaats- en Skeelervereniging Rijssen in mineur. Er is meer dan duizend euro schade door een inbraak.

30 december