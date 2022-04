Sallandse korhoenders baltsen bij Haarle onder grote belangstelling: ‘Het is net tinderen’

Het is bal op de Sallandse Heuvelrug. Het uitbundige paringsritueel (baltsen, red.) van de korhoenders in het natuurgebied trekt momenteel veel vogelaars aan. Leo Kemper uit Haarle spotte ’s ochtends vroeg vijf of zes korhoenders, al vliegend en ‘korrend’ in de boomtoppen. ,,Ja, dit is tinderen voor het korhoen.’’

Deze periode is voor de ongeveer twintig korhoenders die leven in Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug een drukke tijd. De mannetjes maken brommende geluiden, het ‘korren’, en dagen elkaar uit in schijngevechten om vrouwtjes te lokken. Een bijzonder schouwspel, waarvoor tientallen vogelaars op onder meer de Sprengenberg en de Koningsbelten bij Haarle hun kijkers en camera’s opstellen.

Voor de korhoenders gaat Leo Kemper elk jaar een paar keer vroeg op pad. ,,Dan probeer ik ze in het vizier te krijgen op een paar verschillende plekken in het gebied. Best ingewikkeld, want de dieren zitten op drie- tot vijfhonderd meter afstand.’’

Quote Ze zitten hoog in een boom en maken korrende geluiden. Daarna gaan ze op de grond baltsen Leo Kemper, Haarle

Kemper: ,,Ik probeer bijzondere vogels te spotten, de nachtzwaluw, de roodborsttapuit en de boompieper bijvoorbeeld. Het gaat me om de hele biotoop van de Sallandse Heuvelrug.’’

,,Dit is tinderen voor het korhoen'', vergelijkt Kemper het baltsspel van de korhanen dat zich voor zijn ogen afspeelt met het online daten. ,,De mannetjes proberen een vrouwtje te bemachtigen. Ze zitten hoog in een boom en maken korrende geluiden. Daarna gaan ze op de grond baltsen.''

,,Met hun rode wenkbrauwen, koprozen noemen we die, en hun opvallende zwartblauwe veren, zijn het hele mooie dieren’’, zegt boswachter Ine Nijveld van Staatsbosbeheer. Zij ziet elk jaar mensen van heinde en ver komen om de unieke paringsrituelen van de korhoenders te aanschouwen. ,,De witte veren op hun achterwerk zetten ze op tijdens het baltsen, dat ziet er spectaculair uit.’’

‘Ze vliegen tegen elkaar aan’

,,Dan zie je de mannetjes op de grond stoer doen tegenover elkaar. Ze vliegen tegen elkaar aan en draaien om elkaar heen. De stoerste man krijgt uiteindelijk de mogelijkheid om met de hennen te paren. Die zijn altijd in de buurt, maar juist heel goed gecamoufleerd.’’

De korhoen met zwartblauwe verenkleed en rode wenkbrauwen.

Korhoenders leven op beschutte hellingen met uitgestrekte heidevelden. Hun leefgebied staat onder druk omdat er vanwege de hoge stikstofwaarden steeds minder bloemen en dus minder insecten leven, het belangrijkste voedsel van de kuikens van de korhoenders.

Ongeringde korhoenders gezien

Jaarlijks worden dus nieuwe korhoenders uitgezet in het gebied. Een aantal zijn gezenderd zodat de boswachters ze in de gaten kunnen houden. ,,Toch hebben we dit jaar een aantal ongeringde hoenders gezien. Die zijn ergens uit het ei gekropen zonder dat we dat in de gaten hadden.’’

Het is moeilijk om de dieren goed te volgen, vertelt de boswachter. ,,We willen ze niet verstoren. Ze broeden op de grond tussen de heide. We controleren af en toe, maar kunnen het dus niet van dichtbij monitoren.’’ Overigens is de boswachter niet bang voor verstoring van de dieren door al te enthousiaste vogelaars. ,,Je moet wel moeite doen om ze te kunnen zien, vroeg ter plekke zijn omdat ze bij zonsopgang actief worden. De vogelaars die er zijn zorgen voor de nodige sociale controle. Iemand die van het pad af zou willen, wordt teruggefloten. Het zijn immers allemaal natuurliefhebbers.’’

Provincie Overijssel heeft vorig jaar het herintroductieprogramma voor de zeldzame korhoen voor vijf jaar verlengd. De dieren worden vanuit Zweden gehaald en uitgezet op de Sallandse Heuvelrug. Dit is de enige plek in Nederland waar de dieren in het wild te zien zijn.

Hoe het baltsen eruitziet? AVROTROS maakte er een aantal jaren geleden deze video van: