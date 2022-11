Samen kerken in Sint Marcellinusparochie, want verwarmen van kerk kost soms 300 euro per dienst

Voorzitter Gerhard Blikman van de locatieraad van de Sint Antonius van Padua parochie in Nijverdal rekent voor dat met het verwarmen van een kerk tegenwoordig serieus geld is gemoeid. Blikman: „Een uur voor de dienst doen we de hete lucht verwarming in de kerk aan. Als iedereen binnen is, sluiten we de deuren en doen we de kachel uit. Het is op dat moment zeker nog niet aangenaam warm, maar dit kost ons al klauwen met geld. Ik denk gemiddeld zo’n 300 euro per viering.”