Sarah van den Heuvel van Prinses Beatrixschool wint Groot Hellendoorns Dictee 2022: ‘Er zaten wel enkele hele gemene woorden in’

Camera’s op station Wierden stap dichterbij: ‘We hebben daar vroeger heel wat raddraai­ers weggeknup­peld’

WIERDEN - Nieuw onderzoek moet uitwijzen of er inderdaad cameratoezicht nodig is rond het NS-station in Wierden. Bij het station zijn regelmatig vernielingen en er worden steeds vaker fietsen gestolen, tot grote ergernis van omwonenden, ondernemers en lokale politici. „Er is daar wel wat aan de hand”, zei burgemeester Doret Tigchelaar.

7 december